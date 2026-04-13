PM apreende drogas e prende suspeito durante ações em bairros de Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – A Polícia Militar realizou duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas entre sexta-feira (10) e domingo (12), resultando na apreensão de entorpecentes e na prisão de um suspeito em diferentes bairros de Manhuaçu.

Na noite de sexta-feira (10), no bairro Santa Terezinha, equipes realizaram incursões em vielas após denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a ação, suspeitos fugiram ao perceber a presença policial. Em seguida, os militares realizaram varredura com apoio da equipe Tático Móvel com cães, que indicou um ponto específico em um monte de areia.

No local, foram apreendidos um rádio comunicador portátil, um tablete grande de maconha, seis porções da mesma substância e um invólucro contendo pedras e farelos de crack.

Já no domingo (12), no bairro Vila Deolinda, após levantamento de informações, os militares abordaram um jovem de 19 anos na Rua José Cicarine.

Durante a busca pessoal, foram encontrados nove comprimidos de ecstasy, três porções de maconha, um papelote de cocaína e R$ 308 em dinheiro.

Com apoio da equipe com cães, foi realizada varredura em um lote vago próximo, onde foram localizadas ainda uma barra de maconha e uma porção grande da mesma substância.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

Já os entorpecentes localizados no bairro Santa Terezinha também foram apreendidos e encaminhados para as providências legais.

Fonte: Portal Caparaó