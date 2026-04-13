Polícia localiza corpo com sinais de violência na comunidade do Atambú

Militares estão em diligências para esclarecer a morte de um homem, de 34 anos, encontrado sem vida na manhã desse domingo (12) às margens da rodovia MG-262, km 01, na comunidade do Atambú, em Ponte Nova.

A vítima foi localizada em decúbito ventral, sem sinais vitais, apresentando evidências de morte violenta. A perícia técnica, acionada ao local, descartou a hipótese inicial de disparo de arma de fogo e constatou que a causa do óbito foi trauma contundente com fratura craniana. Um capacete de cor preta foi recolhido no local.

Segundo familiares, o homem estava sem dar notícias e utilizava uma motocicleta Honda NX 500, ainda não localizada. A ausência do veículo é uma das linhas de investigação em andamento. O caso é tratado, em tese, como homicídio, com autoria e motivação ainda desconhecidas.

Redação do Portal Caparaó / Foto Líder Notícias