Tentativa de homicídio no bairro Limoeiro

Por volta das 13h um homem que estava sentado na avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro foi alvo de uma tentativa de homicídio.

De acordo com informações preliminares o homem estava sentado na calçada nas proximidades da igreja católica, quando duas pessoas passaram em uma moto de cor vermelha e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra q vítima. Mesmo baleada, a vítima conseguiu pegar uma carona de moto e ir para o hospital onde segue internada. Os autores ainda não foram identificados pela Polícia Militar.