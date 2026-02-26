Arcebispo de Uberaba apresenta renúncia ao Papa

Natural de Imbé de Minas e com forte trajetória de formação e atuação em Caratinga, arcebispo de Uberaba coloca o cargo à disposição do Vaticano

DA REDAÇÃO- O arcebispo metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, completou 75 anos na quarta-feira (25) e, conforme determina o Direito Canônico da Igreja Católica, apresentou sua renúncia ao papa Papa Leão.

Pela norma da Igreja, bispos e arcebispos devem colocar o cargo à disposição ao atingir essa idade. Cabe ao pontífice decidir se aceita o pedido imediatamente ou se solicita que o religioso permaneça por mais algum tempo à frente da arquidiocese.

Caso a renúncia seja aceita, Dom Paulo passará à condição de arcebispo emérito, enquanto o Vaticano poderá anunciar, a qualquer momento, o nome do sucessor para a Arquidiocese de Uberaba.

Trajetória marcada por Caratinga e dedicação pastoral

Natural de Imbé de Minas (MG), Dom Paulo nasceu em 25 de fevereiro de 1951, filho de Aldir Peixoto e Maria Mendes Peixoto. Sua formação acadêmica e eclesiástica tem forte ligação com Caratinga.

Ele estudou o Ginasial no Colégio Estadual de Caratinga entre 1968 e 1971. Nos anos de 1972 e 1973 cursou o ensino médio no Seminário Diocesano de Caratinga, onde também estudou Filosofia (1974-1975) e Teologia (1976-1979). Em 8 de dezembro de 1979, foi ordenado sacerdote em Caratinga.

Entre 1984 e 1985, especializou-se em Direito Canônico no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, além de participar de diversos cursos de formação permanente. Também cursou História na FAFIC de Caratinga entre 1974 e 1977 e participou do Encontro de Formadores na Itália, em 1996.

Episcopado e nomeação como arcebispo

Em 25 de fevereiro de 2006, foi ordenado bispo pelas mãos de Dom Hélio Gonçalves Heleno, então bispo de Caratinga, para atuar na Diocese de São José do Rio Preto. Tornou-se membro do Instituto Brasileiro de Comunicação Social (INBRAC) e foi bispo referencial para a Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 1 da CNBB.

No dia 7 de março de 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI Arcebispo da Arquidiocese de Uberaba. Tomou posse em 1º de maio de 2012, tornando-se o 7º bispo e o 4º arcebispo de Uberaba.

Agora, ao completar 75 anos, Dom Paulo cumpre o que determina a legislação da Igreja, encerrando um ciclo que soma décadas de dedicação ao ministério sacerdotal e episcopal, com forte ligação histórica e afetiva com Caratinga e região.

Serviços prestados na Diocese de Caratinga

Ao longo de 26 anos como sacerdote, Dom Paulo exerceu diversas funções na Diocese de Caratinga, incluindo:

• Ecônomo e Diretor Espiritual do Seminário Diocesano;

• Diretor Espiritual do Seminário Propedêutico;

• Professor de Direito Pastoral e de Introdução ao Mistério da Salvação;

• Capelão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora;

• Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores;

• Representante dos presbíteros da Diocese por oito anos;

• Juiz Auditor na Câmara Auxiliar;

• Apresentador de programas religiosos diários em rádios;

• Colunista da Revista Diretrizes da Diocese de Caratinga;

• Pároco ou Administrador Paroquial em onze paróquias.

Também foi Secretário da Sociedade Brasileira de Canonistas por três gestões.