Tentativa de homicídio é registrada no centro de Piedade de Caratinga

Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da noite desse domingo(8), na área central de Piedade de Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos nas proximidades de uma residência, o que mobilizou equipes para atender a ocorrência.

Segundo o tenente Danilo, a vítima chegava de motocicleta à casa da namorada quando foi surpreendida por um veículo que se aproximou do local. Dentro do carro estariam dois indivíduos.

“O passageiro do veículo nem chegou a descer. Ele efetuou vários disparos em direção à vítima, que correu e acabou sendo atingida apenas por um tiro na coxa direita”, explicou o tenente.

Mesmo ferida, a vítima foi socorrida e, conforme a polícia, passa bem. A área do crime foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto os policiais iniciaram diligências para identificar os responsáveis pelo ataque.

Ainda de acordo com o tenente Danilo, a vítima não possui passagens pela polícia, mas já existe uma suspeita inicial sobre a autoria do crime.

“Temos uma suspeita da autoria. Esse suspeito possui diversas passagens policiais. Agora estamos analisando as câmeras de segurança da região para tentar confirmar a identificação e chegar ao autor”, afirmou.

A Polícia Militar segue em busca de mais informações que possam levar à localização e prisão dos envolvidos na tentativa de homicídio.