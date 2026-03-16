Taxista de Matipó morre após ser esfaqueado durante corrida

MATIPÓ (MG) – O taxista José Leandrino Fernandes, de 75 anos, conhecido como “Itaperuna”, morreu na madrugada deste domingo (15) após ter sido esfaqueado durante uma corrida entre Matipó e Santa Margarida.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na sexta-feira (13), quando a vítima saiu de Matipó com um passageiro com destino a Santa Margarida. Ao chegarem à entrada da cidade, conforme relato repassado pelos militares, o homem teria dito que não pagaria pela corrida. Durante uma discussão, ele sacou uma faca e atingiu o taxista na região do pescoço.

Ainda de acordo com a PM, a vítima conseguiu informar, enquanto recebia atendimento no hospital de Santa Margarida, que o suspeito também levou um telefone que estava no painel do carro.

A corporação informou que o autor foi descrito pela vítima como um homem com roupas sujas e sotaque característico das regiões Norte ou Nordeste do país.

O tenente Oliveira, da Polícia Militar, informou que equipes seguem em rastreamento para tentar identificar o suspeito.

A PM pede que moradores que tenham qualquer informação sobre o autor repassem denúncias pelos telefones 190 ou 181. Segundo o militar, o apoio da população pode ajudar na localização do responsável pelo ataque.

Fonte: Portal Caparaó