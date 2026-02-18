Facebook Instagram Youtube Twitter

PRF de Caratinga prende motorista sob efeito de substânciapsicoativa

O motorista, de 33 anos, foi abordado após a equipe de Policiais Rodoviários Federais receber um vídeo em que seu caminhão aparece executando a manobra imprudente de forçar ultrapassagem pela contramão, numa curva, em local proibido. Apesar da pouca visibilidade, só não houve uma tragédia pela agilidade dos motoristas que desviaram para o acostamento.
Constatado o conjunto de sinais de embriaguez por uso de drogas ilícitas, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, juntamente com uma porção de maconha. Caminhão foi removido ao pátio credenciado.

