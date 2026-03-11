Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Manhumirim

MANHUMIRIM (MG) – A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (10) no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim. A ocorrência foi registrada por volta das 14h35, na Rua Agripino Casqueiro, em uma área conhecida como Morro da Penha.

De acordo com a PM, a ação foi realizada após levantamentos e monitoramento sobre a prática de tráfico de drogas na região. Durante a operação, os militares visualizaram dois suspeitos saindo de uma área de mata próxima ao local.

Ao perceberem a presença da polícia, os indivíduos fugiram e conseguiram escapar.

Durante buscas na área de mata, os policiais localizaram 29 tabletes e quatro barras de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão, material geralmente utilizado para fracionar entorpecentes.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências de polícia judiciária.

Fonte: Portal Caparaó