PM realiza prisões por tentativa de furtos de fio e porte ilegal de arma de fogo

Na noite deste sábado (14/02), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão de Polícia Militar, prendeu três homens durante atendimento a uma ocorrência de tentativa de furto na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, bairro Esplanada, em Caratinga.

A Central de Operações recebeu informações sobre tentativa de furto de fios de energia em via pública. No local, os militares visualizaram dois homens agachados junto a um poste, tentando cortar a fiação. Um dos suspeitos fugiu e foi identificado. O outro, um homem de 32 anos, foi abordado e preso pelo crime de furto tentado.

Durante a intervenção, um terceiro indivíduo, homem de 41 anos, foi flagrado portando uma pistola calibre .380 na cintura. Questionado, informou não possuir porte de arma e declarou ter tomado o armamento emprestado com a alegação de que pretendia intimidar os autores do furto. A arma foi apreendida, e o portador recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Posteriormente, o proprietário da arma, homem de 42 anos, confirmou ter emprestado o armamento, sendo também preso por incorrer no delito de porte ilegal pela conduta de emprestar o armamento.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a proteção do patrimônio público e privado e com a repressão qualificada às ações criminosas que atentam contra a segurança da sociedade.