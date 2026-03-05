Pastor sofre mal súbito e morre em motel no bairro Canazinho em Ipatinga

A vítima foi identificada como Moisés Galdino, residente no bairro Jardim Panorama, estava acompanhada de uma mulher, teve um mal súbito após a relação sexual e morreu antes de ser socorrida pelo Samu.

Um homem de 53 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira (4) após passar mal dentro de um motel localizado na rua Amnon, no bairro Canaazinho, em Ipatinga.

De acordo com informações repassadas ao Diário do Aço, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma ligação via 190 da equipe do Samu relatando que uma mulher, que não se identificou, havia solicitado socorro informando que estava acompanhada de um homem no estabelecimento e que ele estaria passando mal, com suspeita de infarto.

No momento da chamada, uma viatura da PM deslocou-se imediatamente ao local. Segundo o médico responsável pela Unidade de Suporte Avançado (USA 01), ao chegar ao quarto encontrou a mulher, que relatou ter mantido relação sexual com o homem e que, após c começou a se sentir mal, sofreu uma queda desacordado. Ela afirmou ter acionado o Samu imediatamente.

A equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação, que se estenderam por cerca de uma hora, utilizando todos os recursos disponíveis.

Apesar dos esforços, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado no local.

A mulher que acompanhava o homem informou à equipe do Samu que ele era casado e que não aguardaria a chegada da polícia, deixando o local antes de ser identificada. Ainda conforme o Samu, não foram constatados sinais de violência no corpo. A informação foi repassada ao perito de plantão, que optou por não comparecer ao local, liberando o corpo para a funerária plantonista.

A esposa do homem foi localizada e compareceu ao estabelecimento, onde acompanhou os trâmites finais e ficou responsável pelos pertences do marido.

