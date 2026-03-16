Operação da Polícia Civil em Martins Soares pode estar ligada à morte de maquinista na BR-262

Na manhã desta segunda-feira, equipes da Polícia Civil iniciaram uma operação na cidade de Martins Soares por volta das 4h30. A ação mobilizou agentes em diferentes pontos do município.

Segundo informações preliminares, ainda não confirmadas oficialmente, a operação pode estar relacionada à morte do maquinista Gabriel, caso que gerou grande comoção na comunidade.

De acordo com relatos iniciais, o objetivo da operação seria cumprir medidas cautelares contra possíveis envolvidos no caso. Informações apontam que três suspeitos teriam sido detidos durante a ação.

Após a abordagem, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Manhumirim, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos de investigação.

O caso que pode ter motivado a operação ocorreu no dia 25 de maio de 2025. Na ocasião, Gabriel Damasceno Gomes, de 44 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava em uma obra de terraplanagem às margens do km 12 da BR-262, no município de Martins Soares.

A morte do trabalhador causou grande repercussão e mobilizou a comunidade local, que aguardava avanços nas investigações.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou oficialmente novos detalhes sobre a operação realizada nesta segunda-feira. Assim que houver informações oficiais, o caso será atualizado.

Fonte: Folha das Montanhas