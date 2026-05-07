Operação da PM desmonta esquema do tráfico e termina com armas, drogas e prisões em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Uma operação realizada nesta quarta-feira (7) resultou na prisão de quatro pessoas e em uma grande apreensão de drogas, armas e munições no município de Vargem Alegre. A ação integrou a “Operação Impacto”, desencadeada pelo 62º Batalhão, com cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão contra indivíduos investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.

Além das quatro prisões, os militares também cumpriram um mandado de prisão em aberto durante a ofensiva.

A operação contou com a participação de equipes de Ubaporanga, Entre Folhas, Imbé de Minas e Vargem Alegre, além de militares do Tático Móvel, Policiamento de Meio Ambiente, Polícia Rodoviária e Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA) do 14º BPM.

Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, outro revólver do mesmo calibre, uma pistola 9 milímetros também com numeração suprimida e uma espingarda. Os militares recolheram ainda dezenas de munições de diversos calibres, incluindo munições .22, 9mm, .38, calibre 12, calibre 32 e uma munição calibre .44.

A operação também resultou na apreensão de 1.116 pinos contendo cocaína, 18 pedras de crack, uma pedra grande da mesma substância, além de vasta quantidade de cocaína em pó e em barra. Também foram localizadas quatro buchas de maconha, duas balanças de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, uma luneta, uma coronha de revólver, peças utilizadas para montagem de armamentos, seis aparelhos celulares e R$ 3.633 em dinheiro.

Segundo a ocorrência, um dos revólveres apreendidos havia sido furtado no município de Imbé de Minas, em agosto de 2025.

Os suspeitos presos e todo o material recolhido foram encaminhados para as providências de polícia judiciária.