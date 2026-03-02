Operação apreende oito motocicletas e flagra menores conduzindo veículos no Engenho da Serra

MANHUAÇU – Oito motocicletas foram apreendidas neste domingo (1º), durante ação da Operação Trânsito Seguro realizada no bairro Engenho da Serra. A fiscalização contou com equipes do 11º Batalhão, com apoio do Grupo Tático Rodoviário de Belo Horizonte, e teve como foco a repressão a práticas irregulares na condução de veículos.

Durante o patrulhamento, os militares visualizaram um grupo de motociclistas transitando em alta velocidade e realizando manobras perigosas, conhecidas como “grau”, em via pública. Diante da situação, foi feita a abordagem e iniciada a fiscalização.

No local, foi constatado que cinco dos condutores eram menores de idade, com 15 e 16 anos, e não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD), configurando, em tese, infração ao artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Outros três envolvidos, com idades de 18, 19 e 30 anos, também foram abordados.

As oito motocicletas foram removidas ao pátio credenciado do Detran. O condutor de 18 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pela prática, em tese, de crime de trânsito, por conduzir veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

A operação integra ações preventivas e repressivas voltadas à segurança viária no município.