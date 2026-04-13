Homem morre afogado em lagoa na zona rural de Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Um homem de 35 anos morreu após se afogar na tarde de domingo (12) na Lagoa Amazonas, localizada na Fazenda Amazonas, zona rural do município. A vítima foi identificada como Luan de Souza Silva.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada via Centro de Operações (Cobom) para atendimento da ocorrência envolvendo afogamento. No local, os militares constataram que a lagoa possui aproximadamente três metros de profundidade.

Segundo informações repassadas por um amigo e funcionário da propriedade, o afogamento teria ocorrido por volta das 15h30. Ao chegarem, os bombeiros realizaram uma avaliação inicial do cenário, mas, devido ao período noturno e às limitações operacionais para buscas subaquáticas com segurança, não foi possível iniciar os trabalhos naquele momento.

Os funcionários da fazenda foram orientados quanto à impossibilidade de atuação durante a noite e informados de que as buscas seriam iniciadas na manhã seguinte.

No entanto, ao retornarem ao local nesta segunda-feira (13) para dar início às operações, os militares constataram que o corpo da vítima já havia sido localizado por um terceiro, identificado como funcionário da propriedade.

A ocorrência foi encerrada após a adoção das providências de praxe.