Mulher é assaltada próximo ao Terminal Rodoviário de Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – Uma mulher de 70 anos foi vítima de furto na tarde desta quarta-feira (4), por volta das 15h, na Baixada, na rua Raimundo Soares Vargas, entrada do bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu.

De acordo com informações, um homem se aproximou da vítima e arrancou a bolsa que ela carregava. Após a ação, o suspeito fugiu do local. Parte do crime foi registrada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

Segundo relato de familiares, depois de entrar em uma rua onde a câmera não alcança, o suspeito teria empurrado a mulher contra uma parede. Com o impacto, ela bateu a cabeça, caiu no chão e acabou sendo pressionada pelo autor, que subiu sobre ela para pegar a bolsa.

Durante o ataque, a vítima chegou a pedir para que o homem não fizesse aquilo, mas ele pegou a bolsa e fugiu. Após virar a esquina, o suspeito saiu correndo em direção à ponte da Casa Leitão.

Na bolsa estavam o celular da vítima, documentos pessoais e o valor da aposentadoria dela, cerca de 1.600 reais.

Além do prejuízo financeiro, familiares relatam que a mulher sofreu forte abalo emocional e ferimentos após bater a cabeça durante a queda.

Apesar do registro policial e das imagens, o autor do furto não foi localizado.

Quem tiver informações pode ligar no 190 ou no disque denúncia 181.

Fonte: Portal Caparaó