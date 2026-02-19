PM prende homem por furto a idoso e recupera celular

A Polícia Militar prendeu na madrugada dessa quinta-feira(19), um homem de 30 anos autor de furto contra um idoso de 78 anos, na Rua João Pinheiro, em Caratinga.

A vítima relatou que caminhava pela via quando foi surpreendida pelo autor, que arrebatou de suas mãos um aparelho celular, evadindo em seguida sentido à Rua José Belegard.

De imediato, as equipes policiais iniciaram intenso rastreamento, logrando êxito na localização do autor, que ainda tentou fugir pela Rua Professor Olinto, sendo alcançado e preso em posse do aparelho furtado.

O idoso reconheceu o autor, e o celular foi devidamente recuperado.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso na proteção da população, especialmente das pessoas idosas, atuando com rapidez e eficiência no combate aos crimes contra o patrimônio.