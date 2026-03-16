Marido de influenciadora de Ipatinga deixa prisão no Vale do Aço

O marido de uma influenciadora digital investigada na Operação Sanitas deixou o presídio de Ipatinga na manhã desta segunda-feira (16), após a Justiça conceder um alvará de soltura. Ele havia sido preso temporariamente durante a ação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de comercialização ilegal de medicamentos no Vale do Aço.

Inicialmente, o homem teve a prisão temporária decretada por 10 dias e estava detido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Ipatinga. No local também permaneciam outros investigados ligados à mesma operação. No domingo (15), uma foto que mostra o suspeito detido e algemado começou a circular em diversos grupos de WhatsApp e se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerando comentários entre moradores da região.

A Operação Sanitas investiga um suposto esquema de comercialização ilegal de medicamentos no Vale do Aço. De acordo com a Polícia Federal, o grupo seria responsável pela venda de medicamentos ilícitos e falsificados, muitos deles provenientes do Paraguai e sem autorização ou registro para comercialização no Brasil. Além de ilegais, esses produtos podem representar riscos à saúde da população.

A ação foi realizada em municípios da região, incluindo Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga, e teve como objetivo combater a comercialização de medicamentos de origem estrangeira sem registro no país. Durante a operação, dois homens foram presos suspeitos de participação em um esquema de importação clandestina e venda irregular do medicamento tirzepatida, comercializado com o nome “Lipoless”.

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava na importação e comercialização de medicamentos emagrecedores contrabandeados do Paraguai, sem qualquer autorização para circulação no Brasil. O produto investigado não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que torna sua venda irregular no país.

Durante as diligências, foram cumpridas ordens judiciais em quatro endereços: dois em Ipatinga, um em Caratinga e outro em Coronel Fabriciano. As ações resultaram na prisão de dois suspeitos apontados como participantes do esquema de comercialização dos medicamentos.

Fonte: RÁDIO VOX FM