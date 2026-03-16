Kombi de igreja se envolve em acidente em rodovia de Alto Caparaó

ALTO CAPARAÓ (MG) – Uma Kombi da Igreja Presbiteriana de Taquaruna se envolveu em um acidente na rodovia Cícero Sequeira, na chegada da cidade de Alto Caparaó, na tarde deste domingo (15).

De acordo com as primeiras informações, o veículo trafegava pela rodovia que liga Alto Jequitibá a Alto Caparaó quando ocorreu o acidente.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas graves. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

A Kombi pertence à Igreja Presbiteriana da localidade de Taquaruna e era utilizada no deslocamento de membros da congregação.

Fonte: Portal Caparaó