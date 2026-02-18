Jovem é preso por direção perigosa, desobediência e corrupção de menor durante operação da PM em Caratinga

Um homem de 19 anos foi preso na noite deste sábado (14/02) por direção perigosa, desobediência e corrupção de menor, durante operação realizada na Rua Capitão Paiva, no bairro Santo Antônio, em Caratinga.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão de Polícia Militar, os militares receberam informações de que uma motocicleta circulava com a placa levantada nas imediações onde ocorria a ação policial.

Foi montado um dispositivo de abordagem, porém o condutor desobedeceu às ordens legais de parada e transpos dois bloqueios devidamente sinalizados, colocando em risco a integridade dos policiais e de terceiros.

No terceiro ponto de contenção, segundo a PM, o condutor acelerou a motocicleta em direção à equipe policial. Diante da iminente ameaça à integridade física dos militares e demais usuários da via, foi necessário o emprego de munição de elastômero para conter o avanço do veículo e cessar a agressão iminente.

O passageiro da motocicleta, um adolescente de 17 anos, sofreu lesão leve e foi prontamente socorrido para atendimento médico. Após a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía habilitação para conduzir motocicleta.

Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentados à Polícia Civil de Minas Gerais para as providências legais cabíveis. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado.

A Polícia Militar reafirmou seu compromisso com a segurança pública e a preservação da ordem, destacando que atua de forma técnica, proporcional e dentro dos parâmetros legais para a proteção da sociedade.