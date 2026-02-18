IPANEMA: PM prende foragidos da Justiça durante operação Carnaval Seguro

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão de Polícia Militar, prendeu dois foragidos da Justiça neste sábado (14/02), no município de Ipanema, durante ações da Operação Carnaval Seguro 2026.

Prisão por dívida de pensão alimentícia

Na parte da tarde, a guarnição policial abordou um homem de 36 anos na Rua Francisco Adão Braga, no bairro Bela Vista. Após consulta aos sistemas informatizados, foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, decorrente de dívida de pensão alimentícia.

Diante da confirmação da ordem judicial, os militares deram voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido para atendimento médico de praxe e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Prisão por condenação por furto

Já no período da manhã, outro foragido da Justiça foi localizado e preso também no bairro Bela Vista. A equipe policial havia tomado conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra um homem de 37 anos, decorrente de condenação pelo crime de furto.

Durante patrulhamento, os militares conseguiram localizar o autor e efetuar a prisão. Após os procedimentos iniciais, ele foi levado ao Pronto Atendimento Municipal de Ipanema para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Compromisso com a segurança

Em nota, a Polícia Militar reforçou seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e a manutenção da ordem pública, destacando que a Operação Carnaval Seguro 2026 segue sendo realizada de forma preventiva e permanente, com o objetivo de garantir tranquilidade à população durante o período festivo.