Internauta registra momento de desabamento de imóvel em Ubá

A Prefeitura de Ubá emitiu Nota Oficial na madrugada desta terça-feira, 24, a respeito da enchente que atingiu a cidade. Segundo a nota, nas última 6 horas foram acumulados 124.2 milímetros de chuva, historicamente, o volume total de chuva em fevereiro situa-se geralmente em torno de 170 mm a mais de 200 mm no mês.

Confira a Nota na íntegra abaixo:

“NOTA OFICIAL

Ubá foi atingida por chuvas intensas e severas, ocasionando alagamentos em diversos pontos da cidade e o extravasamento da calha do Ribeirão Ubá na Av. Comendador Jacinto S. S.Lima (Beira-Rio), causando a inundação de toda a avenida e suas pontes na noite desta segunda-feira (24/02).

As equipes da Prefeitura de Ubá, Corpo de Bombeiros, GCM e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil estão desde as primeiras horas da madrugada atuando e fazendo levantamento dos locais afetados, trabalhando em soluções emergenciais, e monitorando as áreas afetadas.

Foram acumulados nas últimas 06 horas 124.2 milímetros de chuva.

É de suma importância que, neste momento, a população siga algumas orientações, elencadas abaixo:

– Em caso de solicitações e emergências, as autoridades devem ser acionadas pelo telefone: 1-9-3 (Corpo de Bombeiros).

– Evitem sair nas ruas a não ser que seja necessário e mantenham alerta pois ainda há previsão de mais chuvas para as próximas horas.

Outras informações serão trazidas através deste canal ao longo das próximas horas.”