Homem vai ao quartel buscar informações e acaba preso por mandado da Justiça de Alagoas

RAUL SOARES – O que seria apenas uma ida ao quartel em busca de informações terminou em prisão na manhã desta quarta-feira (18), em Raul Soares. Um homem de 34 anos acabou detido após os militares constatarem que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL).

De acordo com as informações, o próprio homem compareceu espontaneamente ao quartel da Polícia Militar. Durante o atendimento, foi realizada a consulta de seus dados no sistema informatizado, momento em que os militares verificaram a existência da ordem judicial, emitida pela Vara Criminal da Capital alagoana.

Diante da confirmação, o homem foi informado sobre o mandado e preso no local.

Ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica de praxe, não apresentando lesões, e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça para as demais providências.

O caso chama a atenção pela circunstância da prisão, ocorrida no momento em que o próprio foragido procurou o quartel, ocasião em que acabou sendo identificado e detido.