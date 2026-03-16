Homem que esfaqueou taxista de Matipó é preso pela PM em Reduto

O taxista José Leandrino Fernandes (foto), de 75 anos, conhecido como “Itaperuna”, morreu na madrugada deste domingo (15) após ter sido esfaqueado durante uma corrida entre Matipó e Santa Margarida.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na sexta-feira (13), quando a vítima saiu de Matipó com um passageiro com destino a Santa Margarida. Ao chegarem à entrada da cidade, conforme relato repassado pelos militares, o homem teria dito que não pagaria pela corrida. Durante uma discussão, ele sacou uma faca e atingiu o taxista na região do pescoço.

Ainda de acordo com a PM, a vítima conseguiu informar, enquanto recebia atendimento no hospital de Santa Margarida, que o suspeito também levou um telefone que estava no painel do carro.

PRISÃO

O tenente Oliveira, da Polícia Militar de Matipó, informou com exclusividade ao Portal Caparaó que o autor dos fatos foi preso em Reduto. Além de ter confessado, ele entregou a arma do crime. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal Caparaó