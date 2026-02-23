Homem morre afogado em lagoa próxima ao loteamento Silva Araújo

Na manhã deste domingo, por volta das 5h30, um homem morreu vítima de afogamento em uma lagoa localizada em uma propriedade atrás do loteamento Silva Araújo, nas proximidades da delegacia da Polícia Civil de Caratinga.

Segundo informações de moradores da localidade, a vítima entrou na lagoa e começou a se afogar. Pessoas que presenciaram a situação ainda tentaram prestar ajuda, mas infelizmente não foi possível evitar o desfecho trágico.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local, realizaram os procedimentos de praxe e, em seguida, acionaram a Funerária Santa Fé, que estava de plantão.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Assim que novas informações forem confirmadas, incluindo o nome do homem, iremos atualizar.