Homem é preso no bairro Esplanada durante a Operação Carnaval 2026

CARATINGA – Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Esplanada, em Caratinga, durante ações da Operação Carnaval 2026.

A abordagem ocorreu por volta das 10h36. Durante a verificação dos dados do suspeito no sistema informatizado, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, decorrente de condenação com trânsito em julgado. A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga, vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido sem apresentar lesões até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação integra a Operação Carnaval 2026, que tem como objetivo reforçar o policiamento, prevenir crimes e garantir o cumprimento de determinações judiciais durante o período festivo.