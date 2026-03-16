Homem é preso com arma e quase 100 pedras de crack em Manhuaçu

Um homem de 24 anos foi preso na noite de domingo (15) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Bom Jardim, em Manhuaçu. A ação foi realizada pela Polícia Militar durante a Operação Desarme.

De acordo com a PM, os militares receberam informações de que o suspeito estaria utilizando um trailer, localizado na entrada do bairro, como fachada para comercializar entorpecentes.

Durante a abordagem e vistoria no local, os policiais encontraram uma arma de fogo e diversas porções de drogas.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, seis cartuchos intactos do mesmo calibre, 96 pedras de substância semelhante ao crack, um aparelho celular e R$ 70 em dinheiro.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal Caparaó