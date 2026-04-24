Operação Agrogerais Segura reforça policiamento rural em Manhuaçu

O 11º Batalhão da Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (22), o lançamento da Operação Agrogerais Segura 2026, com foco no reforço da segurança na zona rural de Manhuaçu.

A ação contou com o lançamento de equipes em campo, priorizando estratégias preventivas e o fortalecimento da presença policial junto às comunidades rurais.

A exemplo do ano passado, a operação tem como objetivo ampliar a proteção de moradores e trabalhadores do campo, com atuação próxima da população e foco na prevenção de crimes.

Um dos destaques da ação é a participação dos alunos do Curso de Formação de Soldados do 11º BPM, que atuam no reforço do efetivo.

A presença dos alunos também contribui para a formação prática dos futuros policiais, aliando aprendizado e atuação direta nas atividades de segurança pública.

Fonte: Portal Caparaó