Mulher é resgatada após dias mantida em prisão dentro de casa em Caratinga

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que investigou uma grave sequência de crimes cometidos contra uma mulher em um relacionamento afetivo com o suspeito. O homem foi indiciado por lesão corporal, ameaça e extorsão mediante privação de liberdade no contexto de violência doméstica e familiar. As investigações tiveram início após o Ministério Público receber denúncias de que a vítima estaria sendo agredida e mantida em cárcere privado desde o dia 27 de março.

Diante da gravidade das informações, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar realizou uma operação que resultou no resgate da vítima. Ela foi retirada pela janela do imóvel onde era mantida sob vigilância constante. O suspeito foi preso em flagrante no local. A ação rápida das forças de segurança foi fundamental para interromper o ciclo de violência e garantir a integridade da mulher.

Segundo apuração da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Caratinga, a vítima permaneceu por aproximadamente seis dias impedida de deixar a residência. O ambiente apresentava barreiras físicas que dificultavam qualquer tentativa de fuga. Ainda conforme as investigações, o investigado condicionava a libertação da mulher ao pagamento de valores relacionados a uma suposta dívida de drogas, caracterizando o crime de extorsão com restrição de liberdade.

Durante o período em que esteve em cárcere, a vítima teria sido submetida a diversas agressões físicas. Entre os relatos estão episódios de esganadura, golpes com objeto perfurante, além de socos e constantes ameaças de morte. Exames periciais confirmaram a existência de lesões compatíveis com as agressões descritas, reforçando a materialidade dos crimes apurados.

As investigações também apontaram que familiares da vítima já haviam realizado pagamentos anteriores para conseguir a liberação dela em outras ocasiões, o que indica possível repetição do comportamento criminoso por parte do suspeito. A situação só veio à tona após a mulher conseguir enviar mensagens de forma secreta para familiares, pedindo socorro, o que possibilitou a atuação das autoridades.

Com base no conjunto de provas reunidas, incluindo depoimentos, laudos periciais e registros audiovisuais, a Polícia Civil formalizou o indiciamento do investigado. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que agora devem adotar as medidas legais cabíveis diante da gravidade dos fatos.