Homem bate em mulher na zona rural de Caratinga

Uma mulher denunciou ter sido vítima de agressão no distrito de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga.
De acordo com o relato da vítima, o homem responsável pelas agressões está foragido. Após o ocorrido, ela foi levada por militares para atendimento no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde recebeu cuidados médicos.
A mulher também registrou um boletim de ocorrência contra o agressor.
No vídeo enviado, é possível ver o momento em que os dois discutem. Durante a discussão, o homem segura a vítima contra a parede e, em seguida, passa a agredi-la com socos e tapas.
A vítima pediu que as imagens fossem divulgadas como forma de alerta, para que outras mulheres não enfrentem a mesma situação que ela. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.
Mulheres que estejam enfrentando qualquer tipo de violência podem e devem buscar ajuda. Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar de Minas Gerais pelo telefone 190. Também é possível denunciar pela Central de Atendimento à Mulher, no número 180, serviço gratuito que funciona 24 horas e recebe denúncias de forma sigilosa