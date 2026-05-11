Homem acusado de matar trabalhador com enxada é julgado em Inhapim

Brutalidade em pesque-pague: acusado de matar trabalhador com golpes de enxada vai a júri em Inhapim

O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim realiza nessa segunda-feira (11), o julgamento de Magno Gomes de Oliveira, acusado da prática de homicídio qualificado consumado.

A acusação em plenário é sustentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim.

De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram no dia 11 de maio de 2025, por volta das 14h, em um sítio localizado no Córrego dos Tibúrcios, no estabelecimento conhecido como “Pesque e Pague Tô à Toa”, na zona rural do município de São Domingos das Dores. Na ocasião, a vítima Alair Rocha da Silva, de 41 anos, foi morta após ser atingida por golpes de enxada na região da cabeça.

Segundo apurado, autor e vítima, ambos em situação de vulnerabilidade social, trabalhavam e residiam temporariamente no local. No dia anterior ao crime, foram vistos em um estabelecimento comercial consumindo bebida alcoólica e trocando ofensas. Após o desentendimento, não foram mais vistos juntos.

Na manhã seguinte, o corpo da vítima foi encontrado na lavoura, com sinais de violência extrema, incluindo esmagamento da cabeça e carbonização. A perícia técnica constatou que, após os golpes, o acusado teria ateado fogo ao corpo, utilizando substância inflamável, com o objetivo de dificultar a identificação.

O Ministério Público sustenta que o crime foi praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida em local isolado, sem possibilidade de reação.

Para o Ministério Público, os fatos revelam elevada gravidade e extrema reprovabilidade da conduta, evidenciando desprezo pela vida humana.