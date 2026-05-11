Operação Purgato prende 18 pessoas e mira rede de tráfico nos bairros Bela Vista e Vila Vicentina, em Ipanema

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Ipanema, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou neste sábado, 9 de maio, a Operação Purgato. O objetivo é desarticular uma rede organizada de tráfico de drogas e associação para o tráfico que operava de forma sistêmica nos bairros Bela Vista e Vila Vicentina, em Ipanema.

As ordens judiciais requeridas visaram a interrupção das atividades de sete núcleos criminosos que colaboravam entre si para dominar a venda de entorpecentes na região. O Poder Judiciário expediu 20 mandados de prisão preventiva, 25 mandados de busca e apreensão domiciliar e a apreensão de um veículo, além da quebra de sigilo de dados.

O cumprimento dos mandados contou com o apoio de militares do Comando de Aviação do

Estado de Minas Gerais (COMAVE), por meio da 5ª BRAVE (Governador Valadares); da equipe

de Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) do 11º BPM (Manhuaçu), além de militares do 62º

BPM (Caratinga).

No total, 18 pessoas foram presas na data de hoje, incluindo prisões em flagrante. Outros 3

indivíduos já tinham sido presos no curso da investigação.

Investigação e Monitoramento

A operação é resultado de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), conduzido ao longo

de dois meses. As diligências revelaram a formação de um consórcio entre famílias com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, que culminou na implementação de uma rede articulada de

distribuição e revenda de drogas.