Cemig moderniza iluminação de unidades municipais de saúde em Caratinga e outras 16 cidades do Leste de Minas

DA REDAÇÃO – Após modernizar os hospitais públicos e filantrópicos que não contavam com a iluminação de LED, dentro de sua área de concessão, a Cemig está modernizando, por meio de seu Programa de Eficiência Energética, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as unidades municipais de saúde de todo o estado.

O Projeto Cemig nos Hospitais beneficiou centenas de instituições de diversas cidades no leste de Minas, onde foram substituídas lâmpadas ineficientes – de modelos obsoletos e de alto consumo – por outras de LED. As cidades de Araçuaí, Caratinga, Carbonita, Chalé, Conceição de Ipanema, Coronel Murta, Ipanema, Itaobim, Lajinha, Medina, Mutum, Pedra Azul, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Turmalina, Veredinha e Virgem da Lapa receberam recentemente a iniciativa.

Estas cidades foram beneficiadas com a substituição de 13.456 lâmpadas no total, com investimentos que chegam a mais de R$ 570 mil, considerando os materiais e serviços de mão de obra.

Benefícios para toda a população

Conforme explica o analista de eficiência energética da Cemig, Neander Lima, a nova iluminação de LED traz diferentes ganhos em termos de economia de energia, devido à tecnologia associada a essas lâmpadas. São mais eficientes, reduzem significativamente o consumo de energia das unidades e contribuem para a diminuição da demanda no horário de ponta do sistema elétrico.

“Atualmente, o LED é a tecnologia mais durável, aspecto que favorece a sustentabilidade, e tem uma iluminação mais adequada quando comparada a modelos incandescentes ou fluorescentes. E esses benefícios são percebidos de forma positiva pelos profissionais de saúde e pela população atendida”, acrescenta Neander.

Segundo o analista, essa iniciativa demonstra que a Cemig busca se inserir naquilo que é mais relevante para a vida dos mineiros: a saúde. “Nós atuamos de forma indireta, silenciosa, mas fazemos grande diferença nas unidades de saúde do estado, em termos de sustentabilidade ambiental e financeira. E sabemos que isso traz mais qualidade e conforto a todos os usuários do sistema público de saúde”, declara.

Cemig nos Hospitais e Programa de Eficiência Energética

Entre 2025 e 2027, a Cemig investirá mais de 75 milhões na eficientização dos hospitais públicos e filantrópicos e unidades de saúde municipais de sua área de concessão. São previstas a substituição de 290 mil lâmpadas, 125 autoclaves e a implantação de 120 usinas solares fotovoltaicas.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Cemig, cujo objetivo é promover o uso consciente e seguro da energia. Em 25 anos de existência, o PEE da Cemig já investiu mais de R$ 1,1 bilhão em diversos projetos nos 774 municípios da área de concessão da companhia.

Essas iniciativas foram responsáveis por evitar a emissão de mais de 525 mil toneladas de CO2 na atmosfera, e promover uma economia de 7.500 GWh, o que é suficiente para abastecer 4,8 milhões de famílias em um ano.