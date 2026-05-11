Minas confirma primeira morte por hantavírus no país

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou, neste domingo (10/5), uma morte por hantavírus no estado. É o único óbito pela doença registrado no Brasil em 2026, segundo a SES.

De acordo com a pasta, a vítima trata-se de um paciente, um homem de 46 anos, residente do município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Ele tinha histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.

Os primeiros sintomas começaram em 2 de fevereiro. No dia 8 do mesmo mês, o quadro evoluiu para óbito. A infecção foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).