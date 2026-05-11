Antes, suspeito tinha amarrado cachorro da avó e jogado em um lago
Uma criança de 4 anos morreu após ser espancada dentro de casa, colocada em um saco de lixo e abandonada na rua pelo vizinho, na noite desse domingo (10/5), em Frutal, no Triângulo Mineiro. O suspeito, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar após confessar o crime e dizer que queria se vingar da mãe do menino por causa de som alto.
Segundo a ocorrência, o caso começou após a PM receber denúncias de que um homem havia matado o cachorro da própria avó afogado em um lago de um parque da cidade. Testemunhas relataram que o animal foi amarrado pelas patas e jogado na água. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o cachorro morto às margens do lago.
Minutos depois, novas ligações para o 190 informaram que um homem havia invadido uma casa na rua Araguarí, agredido uma mulher e atacado uma criança com golpes de ripa de madeira na cabeça. Ainda conforme as denúncias, o suspeito colocou o menino em um saco plástico preto e caminhou pela rua carregando a vítima antes de abandoná-la a cerca de 150 metros da residência.
As equipes foram até o imóvel e encontraram o local revirado, com marcas de sangue espalhadas pelos cômodos. Segundo a polícia, havia uma ripa de madeira com vestígios aparentes de sangue e uma faca de açougueiro sobre um sofá também manchado de sangue.
A mãe da criança já havia sido socorrida para o Hospital Frei Gabriel junto do filho. À PM, ela contou que o suspeito invadiu a casa armado com uma faca e uma ripa de madeira, anunciou um roubo e tentou levar a televisão da residência. A mulher relatou ainda que foi agredida com socos, amarrada e deixada nos fundos do imóvel.
De acordo com a vítima, o filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, entrou em crise e ficou agitado durante a ação criminosa. Nesse momento, o homem teria pegado a ripa e atingido diversas vezes a cabeça da criança.
Após as agressões, o suspeito colocou o menino dentro de um saco de lixo preto e fugiu a pé. A criança foi encontrada e levada em estado grave para o hospital, entubada e com traumatismo craniano. Horas depois, a equipe médica confirmou a morte.
O homem estava com escoriações pelo corpo, coberto de barro e resistiu à abordagem policial. Os militares utilizaram técnicas de contenção e spray de pimenta para imobilizá-lo.
Ainda conforme a PM, o suspeito confessou o crime e afirmou que “estava com a cabeça perdida”. Ele disse que queria matar a criança por vingança, porque era ex-vizinho da família e se incomodava com música alta na casa da vítima. O homem também afirmou que entrou no imóvel já levando a faca, a ripa de madeira e o saco plástico preto.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu os materiais usados no crime. O suspeito foi levado para atendimento médico e, em seguida, encaminhado para a delegacia. O caso será investigado.
Fonte: O Tempo