Criança morre após ser espancada, colocada em saco de lixo e abandonada por vizinho

Antes, suspeito tinha amarrado cachorro da avó e jogado em um lago

Uma criança de 4 anos morreu após ser espancada dentro de casa, colocada em um saco de lixo e abandonada na rua pelo vizinho, na noite desse domingo (10/5), em Frutal, no Triângulo Mineiro. O suspeito, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar após confessar o crime e dizer que queria se vingar da mãe do menino por causa de som alto.

Segundo a ocorrência, o caso começou após a PM receber denúncias de que um homem havia matado o cachorro da própria avó afogado em um lago de um parque da cidade. Testemunhas relataram que o animal foi amarrado pelas patas e jogado na água. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o cachorro morto às margens do lago.