Fortes chuvas voltam a castigar a Zona da Mata mineira; Ubá e Cataguases registram alagamentos e destruição

Uma forte chuva cai sobre a Zona da Mata de Minas Gerais desde a tarde desta quinta-feira (26). O evento climático levou a Defesa Civil a alertar toda a população sobre os riscos de enchentes e deslizamentos.

O Rio Ubá voltou a transbordar na noite desta quinta-feira (26), próximo da meia-noite, após uma nova tempestade atingir a cidade. A nova enchente ocorre apenas dois dias após a tragédia registrada na madrugada de 24 de fevereiro, considerada a pior da história do município.

Um forte temporal caiu também sobre Cataguases. As águas inundaram várias ruas em diversos pontos da cidade, inclusive a região central onde as avenidas Astolfo Dutra e Humberto Mauro ficaram intransitáveis devido ao grande volume de água acumulado em seus leitos. A Avenida Veríssimo Mendonça está interditada devido a queda de encosta.

Há registros de inundações em diversos bairros como Santa Clara, Vila Minalda, Granjaria, Vila Tereza, além da região central. Todas as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Cataguases estão realizando atendimentos e verificando os estragos provocados pelo temporal.