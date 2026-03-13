Foragido, goleiro Bruno tem cartaz de procurado divulgado pelo Disque Denúncia no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro considera foragido o ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio. Um mandado de prisão foi expedido no dia 5 de março após a Vara de Execuções Penais constatar que ele descumpriu uma das condições estabelecidas para a liberdade condicional.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Bruno não se apresentou para retornar ao regime semiaberto, como havia sido determinado. Condenado em 2013 a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado no caso que vitimou Eliza Samudio, o ex-goleiro teria deixado o estado sem autorização judicial.

Informações apontam que Bruno viajou ao Acre no dia 15 de fevereiro para atuar pelo Vasco-AC. No entanto, pelas regras impostas pela Justiça, ele estava proibido de deixar o estado do Rio de Janeiro sem autorização.

Diante do descumprimento das condições da liberdade condicional, o benefício foi revogado e a Justiça determinou o retorno imediato do ex-atleta ao regime semiaberto. Como ele não se apresentou, passou a ser considerado foragido.

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou um cartaz de procurado com a imagem de Bruno Fernandes e pede a colaboração da população para localizar o ex-goleiro. Qualquer informação que possa ajudar na prisão pode ser repassada de forma anônima.

As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 2253-1177, que também funciona como telefone fixo, ou pelo número 0300 253 1177 do Disque Denúncia no Rio de Janeiro.