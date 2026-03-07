Foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar no bairro Santa Zita

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (5), um homem de 41 anos que estava foragido da Justiça. A ação ocorreu no bairro Santa Zita, em Caratinga.

De acordo com informações do 62º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento pela Rua Doutor Aluísio Muniz os militares identificaram o indivíduo, que já era conhecido pelos policiais por possuir mandado de prisão em aberto.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e busca pessoal. Nenhum material ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após consulta ao sistema informatizado, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão contra o homem pelo crime de furto.

Após a confirmação, os militares deram voz de prisão ao autor, garantindo-lhe os direitos constitucionais.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.