Foragido da Justiça é preso no bairro Vitor Hugo, em Ipanema

IPANEMA – Um homem de 65 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Vitor Hugo, em Ipanema.

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial expedido pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ipanema.

Após ser localizado, o homem foi abordado e informado sobre a ordem judicial. Em seguida, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ficaram a cargo da autoridade policial as demais providências legais.

A prisão faz parte de ações voltadas ao cumprimento de determinações judiciais no município.

O caso segue sob responsabilidade da Justiça.