Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Matipó

O corpo de Lucimário Ferreira dos Reis, de 50 anos, foi localizado no início da tarde deste sábado (28/02), no Rio Matipó. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (25), quando teria se afogado no trecho urbano do município.

Desde o registro do desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizavam buscas no rio.

De acordo com os bombeiros, as buscas aconteceram no local onde Lucimário teria sido visto pela última vez. Foram realizadas varreduras com auxílio de gancho de três pontas e inspeção ao longo do leito do rio, por todo o perímetro urbano, estendendo-se até a parte posterior do clube da cidade.

Após dias de buscas e ampla área inspecionada, o corpo foi localizado neste sábado após boiar. Foi retirado das águas pelos Bombeiros e entregue ao serviço funerário.

Fonte: Portal Caparaó