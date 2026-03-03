CARATINGA: Morre vítima de acidente em porta de escola

Faleceu na madruga dessa terça-feira(3), o pequeno João Miguel, de apenas 4 anos, que foi atropelado ontem na porta do do Centro de Educação Municipal Infantil Míriam Mangelli, na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santa Zita, em Caratinga. Devido a gravidade do acidente, João precisou amputar uma parte do braço esquerdo e tinha passado por uma cirurgia na cabeça por ter sofrido traumatismo craniano.

De acordo com o sargento PM Quirino, a condutora do veículo, mãe de aluno da escola, teria perdido o controle direcional ao entrar na área para buscar o filho. O carro acabou invadindo a calçada e atingindo um pai, suas duas crianças — de 3 e 4 anos — e outra mãe que aguardava a saída do filho.

“Infelizmente, uma criança de 4 anos saiu em estado grave”, informou o militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou ao local uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB). A criança foi entubada e estabilizada ainda no local antes de ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que já estava preparado para recebê-la com equipe médica, incluindo neurologista e neurocirurgião.

As demais vítimas também receberam atendimento. A mulher atingida sofreu fratura em uma das pernas e suspeita de fratura na outra. O pai das crianças teve escoriações e recusou atendimento hospitalar naquele momento, permanecendo ao lado dos filhos. A outra criança sofreu apenas um corte no queixo, sem maior gravidade.

O sargento destacou que todas as vítimas estavam na calçada no momento do acidente. A condutora, segundo ele, é habilitada, possui o veículo há anos e faz diariamente o trajeto para buscar o filho na escola. “Ela relatou que tentou frear, mas o veículo não parou e perdeu totalmente o controle direcional”, explicou. A motorista ficou em estado de choque e precisou ser retirada do local rapidamente, diante da revolta de algumas pessoas.

A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do ocorrido e deverá apontar se houve falha mecânica ou erro humano na condução do veículo.