Caminhão tomba na BR-262 e trânsito segue lento em Martins Soares

MARTINS SOARES (MG) – Um caminhão interditou os dois sentidos da BR-262, no quilômetro 8, próximo à entrada do Córrego Jordão, na noite desta quarta-feira (18), em Martins Soares.
De acordo com as informações, o acidente ocorreu por volta das 20h e deixou apenas o acostamento liberado para veículos que seguiam no sentido Espírito Santo a Minas Gerais.
O caminhão foi retirado ainda durante a noite e a madrugada. No entanto, na manhã desta quinta-feira (19), equipes continuam no local realizando o transbordo da carga.
Por causa dos trabalhos, o trânsito segue lento no trecho entre Martins Soares e o distrito de Pequiá, no Espírito Santo.
