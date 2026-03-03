Bombeiros de Manhuaçu promovem campanha de arrecadação para vítimas das chuvas em Ubá

MANHUAÇU (MG) – A 2ª Companhia de Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu deu início a uma campanha de arrecadação de donativos destinada exclusivamente às famílias atingidas pelas fortes chuvas na cidade de Ubá. A iniciativa busca socorrer o município vizinho que, junto a Juiz de Fora e Matias Barbosa, enfrenta uma situação de calamidade devido aos temporais recentes.

Segundo o comandante da companhia, Capitão Lima, a mobilização é uma forma de retribuir o apoio que Manhuaçu recebeu em 2020, quando também sofreu com enchentes. O oficial reforçou que as doações serão concentradas no quartel da unidade e que a transparência no destino dos itens é prioridade da corporação.

Os bombeiros estabeleceram uma lista prioritária de materiais para doação. Estão sendo recolhidos itens de higiene pessoal, kits de limpeza, fraldas descartáveis, água mineral e roupas de cama. O Capitão Lima destacou a importância de cobertores e lençóis para atender quem perdeu móveis e colchões. Brinquedos também são aceitos, porém a corporação informou que não receberá doações de roupas de uso comum no momento.

As entregas podem ser feitas diariamente, das 8h às 18h, na sede da Segunda Companhia, localizada na Rua Docelina Azarinati, número 250, no bairro Alfasul, em Manhuaçu. Para informações adicionais, o comando disponibilizou o contato telefônico (32) 99977-4708.

Logística e parcerias

Para viabilizar o envio dos materiais arrecadados até a Zona da Mata, o Corpo de Bombeiros firmou uma parceria para garantir o transporte. O apoio logístico foi viabilizado pelo deputado estadual João Magalhães, que se comprometeu a fornecer os meios necessários para que as doações cheguem ao destino final em Ubá assim que o volume de arrecadação for consolidado.

Fonte: Portal Caparaó