Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro

Ex-jogador de 68 anos, conhecido como “Mão Santa”, não resistiu após ter um mal-estar em Santana de Parnaíba (SP)

Lenda do basquete brasileiro, o ex-jogador Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Conhecido como “Mão Santa”, ele eternizou a camisa 14 da seleção brasileira.

A informação foi confirmada pela assessoria de Oscar.