Acidente entre duas motocicletas na Getúlio Vargas, em Caratinga

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde deste sábado (25), na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Caratinga.

De acordo com as informações iniciais, houve uma colisão entre os veículos, resultando em uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do ferido.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas e devem ser apuradas.