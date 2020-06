PODEMOS, SIM!

Vale a pena nosso esforço: cuidando de si, cuidando do outro

É muito bom vencer, superar dificuldades. Quanto maior o obstáculo, maior a vitória! Precisamos animar um ao outro, pois temos tido dias de muita agitação. Mas, graças a Deus, estamos andando, e vencendo.

Sofremos com os que sofrem, os que ainda não venceram, mas estamos muito gratos a todos que estão na luta, em tantas frentes diferentes. Não, não podemos desistir, nem olhar para trás. Vamos em frente.

Como é que vencemos e superamos crises? Com lideranças sábias, corajosas – lideranças leais, esforçadas. E o que temos pela frente? Como é este caminho que desponta na nossa frente? Ele se chama ADAPTAÇÃO e busca de novos caminhos.

No final da semana passada tivemos nossa reunião da diretoria da Doctum. Que semestre difícil que foi esse primeiro de 2020! Mas, eis que foi proclamado: Fim do primeiro semestre à vista! Que vitória! Vitória de alunos, tivemos muitos formandos, sua caminhada não foi interrompida! Cada um avançou no seu curso!

E os professores, cansados, mas recompensados, satisfeitos – valeu o esforço, o sacrifício. Todos estão de parabéns! A seguir vem a preparação para o segundo semestre – e com mais medidas inovadoras, mais adaptações, mais cuidados – cuidados especiais com a pandemia!

Sacrifícios – e uma liderança que serve, que se sacrifica.

No entanto, no segundo semestre vem mais: é a época das pré-eleições, e das eleições, e já podemos começar a pensar sobre candidatos – que tipo de pessoas que precisamos nestas alturas de nossas dificuldades?

Candidatos, com quais qualidades? Um prefeito, ele pode fazer muito para uma cidade. Vamos escolher a pessoa certa. Podemos correr o risco de mais um time de líderes que não cumprem com suas obrigações, que se omitem, que tem outros interesses?

O que um vereador de uma cidade como a nossa pode fazer? Eu diria MUITO. Mas não podemos vacilar – já tivemos histórias muito vergonhosas.

Vocês se lembram – não foi por aqui, não – daquele candidato cujo lema era “Rouba, mas faz”? Pergunta: – Será que desejamos outra geração de ‘nulidades’ à frente de nossas cidades? E tem aquele outro – não aqui, é óbvio – que diz que não rouba, mas deixa seus amigos roubar, faz vista grossa?

O prefeito e os vereadores precisam trabalhar como um time de futebol – unidos, com um único propósito: ganhar o jogo. Que, no caso, é desenvolver cidade, cuidar dos que estão no desprivilegio, promover empregos de verdade, atrair negócios, indústrias que trarão benefício para a população, sobretudo para o povo que ainda não teve a oportunidade de estudar, ou de ter um salário mensal.

O nosso “ponta” Paulo de Tarso fala sobre isso na sua cartinha ao amigo Tito: “Em tudo te dá por exemplo de boas obras”. (Tt 2.7)

Amigos, a época exige algo diferente. Sem usar bolodório intelectual, não podemos continuar fazendo promessas da boca pra fora. Não podemos prometer mundos e fundos, mas estar apenas interessados no voto, no cargo, no poder…

O tempo desse tipo de “politiqueiro” aproveitador já passou – a pandemia está levando-os todos embora. Sem medo de ser enfadonho ou verboso tal personagem (homem ou mulher) não merece o voto de ninguém.

É tempo de CONSCIÊNCIA, é tempo de seriedade. A vida está muito séria, sabemos agora mais do que nunca que os hospitais não são lugares para passeios – é questão de vida e morte. E se você ainda não entendeu isso, pense, por favor, um pouco mais!

Vamos unir nossas vozes e opiniões – há muito que mudar em nossa cidade, em nossa região, e não desejamos de jeito nenhum que um grupo, uma classe, ou mesmo, um bairro sequer fique de fora da “bênção”. Quando Deus abençoa, então é pra todos – ricos e pobres! Se o rico não quiser essa bênção, tudo bem – que curta sua vida anônima. Mas o povo quer e precisa um do outro, e deve escolher quem vai realmente representa-lo – pra isso é que cremos na democracia, e por isso nossos heróis lutaram no passado não muito distante.

Sim, creio que ainda há gente de bem no governo, e espero que eles não desapareçam. Pelo contrário, é hora de se levantarem e de botar a boca no trombone, tocando o toque de união, de sacrifício, de trabalho pelo povo sofredor.

Vai valer a pena, sim. E, como disse aquele primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Obama: PODEMOS, SIM! Os historiadores ainda não puderam fazer jus às conquistas que ele trouxe, mas a HISTÓRIA trará no seu devido tempo.

Mais uma vez quero fazer soar o apelo: ENTREMOS O QUANTO ANTES PELO CAMINHO DE TRANSFORMAÇÃO.

Como já foi dito aqui, a violência NÃO TEM FUTURO. O futuro que ela promete e tenta promover é um ‘futuro’ para alguns poucos. E pior (e isso ela procura esconder) – é um futuro por pouco tempo apenas.

Que os líderes todos – os de agora, e os que serão eleitos – lutem por UM FUTURO BOM POR UM LONGO TEMPO PARA TODOS. É através da reeducação de nossa mente que lá chegaremos.

Cuidemo-nos, cada um de si primeiro, e depois, do outro. Estes dias difíceis hão de passar. Desejo sinceramente que essa reflexão faça bem a você, caro leitor!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br