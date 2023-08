Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce será aprovado em Caratinga

CARATINGA – Nesta quinta-feira (17), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga) promove Reunião Plenária para aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e seus afluentes (PIRH-Doce) e do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes (Enquadramento). Os estudos foram coordenados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e apoiados pelos CBHs.

O encontro será realizado no Auditório da UNEC – Campus 2, das 13h às 17 horas, e terá entre os participantes representantes da ANA, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e conselheiros do CBH-Caratinga. Também são esperados representantes dos municípios que compõem a bacia hidrográfica, usuários de água e entidades que atuam na preservação ambiental. O evento é aberto a toda comunidade e o documento pode ser acessado pelo link: www.cbhdoce.org.br/repositorio.

“O nosso Plano de Bacia já estava um pouco ultrapassado com o tempo, e havia uma necessidade enorme de renovação. O PIRH é uma orientação para onde o Comitê irá caminhar daqui para frente. O enquadramento é para saber como os nossos Rios se comportam. Tem sido uma discussão bastante positiva entre os conselheiros e estamos articulando para ter a presença necessária nas reuniões. Aproveito o momento para convocar todos os membros para as reuniões presenciais, na expectativa de aprovar o nosso PIRH”, Nádia de Oliveira Rocha.

O PLANO

O Plano de Recursos Hídricos é uma ferramenta de planejamento prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos. Ele construído a partir de um processo amplo e aprofundado de análise que combina: Dados sobre a situação atual dos rios; Projeções de cenários possíveis para o futuro dessas águas de acordo com o uso do recurso hídrico; Propostas de melhoria da qualidade, considerando a realidade socioeconômica da região em que se localiza cada manancial.

O resultado é um diagnóstico preciso que descreve a realidade ambiental da bacia e define quais deverão ser as estratégias para solucionar os problemas ambientais identificados

Já o Enquadramento visa garantir água com qualidade compatível ao seu uso local. Também tem como objetivo reduzir o lançamento de poluentes por exigir o tratamento do esgoto conforme a classificação do rio.