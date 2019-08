Planeje suas férias com a Azultur

Serviço inédito no mercado turístico, demonstra que a viagem dos sonhos é possível. Conheça os benefícios

CARATINGA- Para muitos a frase “Vou viajar nas férias!” parece um sonho distante. Mas, um projeto da Azultur – Agência de Viagens demonstra que esse sonho é possível.

O novo serviço da Azultur viabiliza aquisição de pacotes de viagem a trabalhadores em regime de CLT por meio de desconto em folha. A operacionalização se dá pela tripla conexão entre Azultur – empresa – funcionário. Em entrevista ao DIÁRIO, o empresário e diretor da Azultur, Paulo Sérgio Gomes dá detalhes sobre o serviço inédito no mercado turístico.

Podemos dizer que a viagem é uma paixão nacional?

Sim. Com certeza. Não é à toa que nossa empresa faz 23 em Caratinga. Isso é uma necessidade das pessoas, viajar ou porque tem condição ou porque precisa em algum momento descansar. Seja qualquer tipo de viagem, mas, a necessidade desse deslocamento é histórica. Com certeza as pessoas precisam sair.

Muitas pessoas vêm as viagens turísticas como algum impossível, algo que não cabe no bolso. A partir desta lacuna a Azultur traz o um projeto inédito no mercado turístico. Fale um pouco sobre esta proposta.

Pela experiência desses anos de trabalho sempre detectamos muitas pessoas vindo à empresa, trazendo um sonho e não podendo realizá-lo, porque, às vezes, realmente, quando a pessoa sente a necessidade de viajar, quando vem orçar, o valor fica alto, principalmente, quando se multiplica. Falo que viajar não é caro, mas quando multiplica por dois, três, uma família e a entrada financeira às vezes é de um só, isso dificulta. A proposta que fizemos é exatamente isso, que as pessoas se preparem para viajar. Todo mundo pode, todo mundo tem condição de viajar desde que faça uma programação para isso. E o brasileiro não tem costume de fazer uma programação. Está até virando um clichê quando falo com algumas pessoas, mas se nós num bate-papo em família, amigos, um virar e falar: ‘Está muito gostoso, vamos sair para comer uma pizza?’. Essa pizza não está no orçamento. Quando colocamos no orçamento é aluguel, telefone, luz, gás, mas lazer a maioria não coloca. O que fizemos é exatamente isso: Coloque no seu orçamento suas férias, que será pausado, você vai tirar do seu salário mensalmente, para que todo ano você tenha direito a viajar.

Como se dá a adesão da empresa e dos funcionários?

A adesão para empresa é custo zero. A empresa não tem custo algum, tem o poder de dar o benefício para o seu funcionário. Então, a partir do momento que a empresa adere, simplesmente faz um contrato com a Azultur, pra que através dela possamos ir ao funcionário e ele decida se pode ou não fazer essa adesão. Fazendo a adesão, o trabalho que a empresa tem é simplesmente descontar em folhar do salário dele aquele valor do programa que ele escolheu, temos opções diferenciadas. E a empresa não tem nenhuma responsabilidade quanto à desistência do funcionário, baixa dele na empresa por ter sido demitido ou por pedir demissão. Isso tudo é responsabilidade da Azultur com o cliente que passa a ser o funcionário. A empresa simplesmente é o canal para que tenhamos esse contato. E a vantagem que o funcionário tem é que a partir da empresa que aderiu, ele tem um desconto. Ou seja, se eu estivesse vendendo aqui individualmente, essa pessoa pagaria mais do que o funcionário está pagando.

O cliente tem a flexibilidade de escolha do destino? Como são os pacotes disponíveis?

Hoje estamos trabalhando com três modelos de pacotes, o Básico, Intermediário e Prêmio. O pacote básico está começando com uma prestação de R$ 98. Ou seja, falamos que é uma economia de R$ 1,67 por dia, por pessoa, porque todo plano é para duas pessoas, direito a no mínimo um acompanhante. Essa pessoa vai descontar R$ 98/mês e tem direito todo ano a sete diárias em qualquer lugar do Brasil que ela escolher, dentro do padrão de hotel que foi oferecido nesse modelo. No modelo básico são hotéis simples, pousadas, que têm a simplicidade no tamanho, mas boa localização, tem qualidade e dentro do apartamento há muita coisa que nós não temos na casa da gente, que é um frigobar e ar-condicionado, por exemplo. O Intermediário é R$ 188 mensais; e o Prêmio, que é para hotéis e resorts All Inclusive, já no valor mais alto de R$ 426 mensais. Tudo com qualidade para que a pessoa volte satisfeita e possa usufruir no próximo ano desse mesmo projeto.

O projeto está em andamento. Quais destinos geralmente despertam mais atenção dos clientes?

O projeto foi lançado em maio e entramos em julho com uma força maior nas empresas. Já estamos com 4 mil funcionários que estão aptos a aderir ao plano. Quando a pessoa compra, pedimos três destinos que ele sonha em ir, para que possamos ir avaliando qual o caminho. Até o momento é o que imaginávamos, Porto Seguro é o destino mais procurado, por ser próximo, uma hospedagem que a pessoa pode ir de carro ou de ônibus com facilidade. Outro lugar que aparece com certeza é Porto de Galinhas (PE), super bem procurado também e Gramado (RS). São esses lugares que estamos sentindo que o pessoal mais nos procura em relação a querer saber se escolhessem esses locais, como seria.

Além de todas essas facilidades, o projeto também tem um viés ecológico…

Sim. É um trabalho que eu nunca deixei de fazer nesses anos todos que trabalho em Caratinga em prol da sociedade, tudo que abri até hoje nunca pensei só em mim, penso sinceramente na comunidade onde eu vivo, onde tenho minha família vivendo. Então, nesse projeto, quisemos colocar uma questão ecológica que foi a cada cliente que estamos vendendo vamos marcar uma determinada data, quando convidaremos as empresas que aderiram, os funcionários e suas famílias, quem quiser participar; e fazer um plantio de árvores em um local determinado. Fizemos uma pesquisa com biólogos à época, da mata atlântica, as plantas que seriam mais adequadas para se plantar. O Plano Básico está aliado à Canela Amarela; quem comprou o Plano Intermediário está plantando um Cedro Rosa e quem aderiu ao Plano Prêmio é uma Chuva de Ouro. Vamos fazer esse evento, pois, historicamente na região era sempre comentado que Caratinga era uma terra de clima bom, Valadares e Ipatinga era um calor e Caratinga era ameno. Mas, hoje em dia não é mais, essa situação climática. A plantação é para isso também, para que tenhamos quem sabe um futuro dos filhos, dos netos, já um clima melhor com essa pequena atividade nossa.

Para finalizar, deixe sua mensagem para as empresas e funcionários. Mais do que viagem, sonhos realizados?

Sim. Temos passado para os empresários a facilidade. Ele tem o benefício para o seu funcionário, porque uma pessoa que com certeza tem descanso real, renova. E quem renova tem a cabeça mais tranquila, volta com outra forma de trabalhar, se dedica muito mais, porque ele realmente descansou daquele ano de luta. E a pessoa que às vezes não sai para descansar, volta com os mesmos problemas para mais um ano de atividade. Queremos provar que o funcionário pode fazer o mesmo que seu patrão, independente da qualidade do local onde vai ficar, mas tem condição de estar não só em Guarapari (ES) e Ouro Preto; como em Fortaleza (CE), Natal (RN) e Maceió (AL). Isso que queremos passar para esses trabalhadores de Caratinga.

Localização e contatos

Azultur está localizada à rua João Pinheiro, 98, centro, Caratinga. Telefone (33) 3321.3534, WhatsApp (33) 9.8729.0790 ou (33) 9.8849.3340. E-mail azultur@azultur.com.br. Site www.azultur.com.br.