Pfizer bivalente começa a ser aplicada

CARATINGA- Teve início nesta terça-feira (28/2), a vacinação contra a Covid-19 com doses da Pfizer Bivalente.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron e tem perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes.

Nesta primeira fase, as doses serão destinadas as pessoas com 70 anos ou mais; imunocomprometidos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (a partir de 12 anos), e seus trabalhadores imunocomprometidos; comunidades indígenas ribeirinhas e quilombolas.

As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde da sede e distritos. A vacinação acontece das 14h às 17h horas em todas as unidades.

Nas unidades Saúde na Hora que são as dos bairros Santa Cruz, Santa Zita, Anápolis e Limoeiro, a população também poderá se vacinar das 18h30 às 21h.