‘Enem dos concursos’: quando e onde ver os locais de prova do CNU

Candidatos foram distribuídos nos endereços levando em consideração o CEP informado no momento da inscrição, segundo o governo. Provas serão no dia 5 de maio em 228 cidades.

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente chamado de “Enem dos concursos”, serão aplicadas no dia 5 de maio, um domingo, em 228 cidades ao redor do Brasil.

Os locais de prova serão divulgados nesta quinta-feira (25), às 10h, informou o Ministério da Gestão, responsável pela iniciativa.

O endereço onde cada candidato vai fazer o exame ficará disponível no cartão de confirmação, que também traz informações como o número de inscrição e horário das provas, além de registrar se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

O documento poderá ser obtido na área do candidato, no mesmo site da inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

Segundo o governo federal, os candidatos foram distribuídos nos locais de prova levando em consideração o CEP informado no momento da inscrição.

As provas serão em dois turnos: de manhã, os portões serão abertos às 7h30 e, no período da tarde, às 13h. Todo o cronograma segue o horário de Brasília (veja os detalhes na tabela abaixo).

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no concurso. Os candidatos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. A banca responsável pelo processo seletivo é a Fundação Cesgranrio.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação será feita em 3 de junho.

Já o resultado final está previsto para ser divulgado em 30 de julho. E o início da convocação para posse e cursos de formação será a partir de 5 de agosto.

✍️ Como serão as provas

Matutino (2h30 de prova):

nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

nível médio: provas objetivas (15 questões) + redação.

Vespertino (3h30 de prova):

nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

nível médio: provas objetivas (45 questões).

As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.

As demais fases são:

perícia médica (avaliação biopsicossocial) para a reserva de vagas das pessoas com deficiência;

procedimento de verificação da condição declarada para as pessoas negras;

e procedimento de verificação documental complementar para indígenas.

Além disso, para alguns cargos, haverá uma segunda etapa, de avaliação de títulos.

