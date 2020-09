PAINEL 27/09/2020

Chuvas fracas

As chuvas que caíram a partir do final da semana retrasada sobre grande parte dos cafezais brasileiros já cessaram e ficaram bem abaixo do mínimo necessário para amainar o déficit hídrico. A estiagem no café em 2020 é uma das mais severas dos últimos anos e certamente já trouxe perdas para a safra brasileira de café do próximo ano, que naturalmente, devido à bienalidade de nossa produção de arábica, já será menor do que a deste ano.

Chuvas fracas II

Nossas regiões produtoras, que já vinham acumulando déficit hídrico há meses, receberam em média apenas 30% do volume de chuvas esperado para este mês de setembro. Novas precipitações só são previstas a partir da segunda semana de outubro. O tempo quente e seco já está novamente presente sobre o sudeste brasileiro.

Chuvas fracas III

Além da estiagem, nossos cafezais, bastante desgastados, como é natural após os trabalhos de colheita de uma safra de ciclo alto, vêm sofrendo também com as altas temperaturas médias, acima das habituais para esta época do ano, e com a baixa umidade relativa do ar. Só será possível quantificar as perdas daqui a alguns meses, após a regularização do regime de chuvas e o consequente crescimento dos frutos.

Mercado

O mercado futuro de café abriu a semana em queda, mas à medida que os informes sobre as chuvas foram mostrando o volume insuficiente de água frente ao grande déficit acumulado, essas baixas foram diminuindo dia a dia e sexta as cotações do café na bolsa já fecharam com pequenas altas.

Mercado II

Sexta-feira (18), com o fim das chuvas em todas as regiões produtoras, com baixo volume de água acumulado nesses dias chuvosos, os contratos de café na bolsa em Nova Iorque fecharam com boas altas. Com a alta de sexta-feira (25), o balanço da semana acabou fechando no positivo, com 15 pontos de alta nos contratos com vencimento em dezembro próximo. O dólar na última semana trabalhou em forte alta frente ao real, o que impediu uma reação maior das cotações do café.

Mercado Brasileiro

O mercado físico brasileiro trabalhou pouco e fechou a semana calmo. As ofertas subiram quinta-feira (24) e sexta-feira (25), mas a grande maioria dos vendedores permaneceu fora do mercado, não aceitando o patamar das ofertas. As chuvas terminaram e no geral ficaram bem abaixo do mínimo necessário, deixando os cafeicultores preocupados e cautelosos.

Os armazéns cheios

Com a colheita desta safra, de ciclo alto, e também com a entrega antecipada de lotes vendidos na modalidade “venda para entrega futura”, que neste ano aconteceu em volume bem maior, continuam dificultando um melhor desenvolvimento dos negócios no mercado físico brasileiro. Outro fator a ser lembrado é que cresceu bastante nos armazéns brasileiros o uso de “big bags” para manuseio e armazenagem de café, alguns destes armazéns já não aceitam mais café na tradicional sacaria de 60 kg). Essas embalagens permitem a mecanização do transporte e manuseio do café nos armazéns. O ponto negativo é que diminuem a capacidade original de estocagem.

Armazéns cheios II

A situação nos armazéns deverá se normalizar até meados do próximo mês. A colheita terminou e a saída dos cafés para nossas exportações, que estão crescendo mês a mês, e para o consumo interno brasileiro, começarão a deixar espaço nos armazéns. Não se pode esquecer, que todos os meses desaparecem de nossos armazéns, entre consumo interno e exportações, mais de 5 milhões de sacas de café.

Caminhões

Em algumas regiões também atrasa os trabalhos a falta de caminhões para a retirada de lotes nas fazendas. Com as boas safras e exportações de todo o agronegócio brasileiro, os caminhões são bastante disputados. Nos portos, com o excelente desempenho das exportações agrícolas e queda nas importações devido à pandemia da Covid-19, o número de containers que chega com cargas é menor do que o necessário para embarque de mercadorias em geral. Esse quadro anormal gera algum atraso nos embarques de café.

Política

O prefeito Dr. Welington com as convenções, conheceu quais serão seus adversários na disputa política na maior cidade da região. Com João Bosco, ex-prefeito; Dr. Giovanni, vice-prefeito; e Cabo Fabiano, a surpresa; serão os homens que estarão em confronto com prefeito afim de mostrar que podem fazer mais para Caratinga.

Giovanni

O vice-prefeito Dr. Giovanni teve uma derrapada na última semana devido divergências com sua equipe de coordenação. O ex-vice-prefeito Odiel de Souza, Carlos Roberto da Comunicação, que fazem parte da equipe de coordenação do vice-prefeito, de forma equivocada receberam baita fogo amigo. Nada que a habilidade de Giovanni não pudesse contornar. Se as palavras foram mal postadas, isso já são coisas do passado.

João Bosco Pessine

A campanha do PT na santa terrinha anda pra lá de tumultuada. Primeiro foi o vice-presidente Luciano Campos querendo colocar sua esposa Giuliane Quirino como candidata a prefeito pelo partido, criando desgastes internos. Depois foi a coligação frustrada com PSDB de José do Carmo. Mas ontem, por volta das 10h, o nome de João Bosco já constava no sistema de divulgação de candidaturas. Agora ele tem Márcio Didi (PDT) como vice em sua chapa.

Não desiste nunca!!!

O grande pensador no PT, o gaúcho Elói Beneduzzi, confirma entre amigos que JB não desiste nunca. Para Elói, tanto Welington, Giovani e Cabo Fabiano são representantes da direita de Bolsonaro, enquanto JB é Lula e o PT retornando na disputa em Caratinga e em todo Brasil pela esquerda.

Cabo Fabiano

Cabo Fabiano foi a candidatura surpresa de 2020. Há quatro anos, quando o vice-prefeito Odiel de Souza foi para o combate eleitoral com o, então, prefeito Marco Antonio Junqueira, a surpresa Dr. Welington acabou levando o pleito. Agora há quem comente sobre essa surpresa!!! O novo é Cabo Fabiano? Será? Antes um policial civil!!! Agora um militar? Somente as urnas responderão essas questões em 15 de novembro.

Santinho

As gráficas da cidade já estão em pleno vapor na organização dos santinhos dos candidatos da região. Tem gráfica trabalhando para situação e oposição. Como período eleitoral é curto e ainda mais não deverá ter aglomerações por causa da pandemia, é certo que o corpo a corpo será indispensável com a distribuição de santinhos.

DivulgaCand

Com o objetivo de informar os eleitores sobre os candidatos que concorrem às Eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o Sistema de Divulgação de Candidaturas – DivulgaCand (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/). Por meio desse recurso é possível acessar todas as informações dos candidatos: nome completo, nome escolhido para urna, número, situação do registro de candidatura, cargo, partido, declaração de bens, certidões criminais, coligação e também a página oficial do candidato. Vale lembrar que até este sábado (26) constavam os registros dos candidatos, todos aguardando julgamento. Nos próximos dias a página será atualizada, mostrando se determinada candidatura foi deferida ou indeferida.